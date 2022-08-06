Россия доставит международных экспертов на место удара в Еленовке

Фото: Пресс-служба Южного военного округа/РИА Новости

Обломки боеприпаса HIMARS, найденные на месте обстрела следственного изолятора в Еленовке. В изоляторе содержатся украинские военнопленные

Россия намерена привезти международных экспертов и журналистов на место удара украинских войск по СИЗО в Еленовке, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью в программе The Dive. Он также высказал предположение, что Киев мог ввести США в заблуждение относительно цели удара.

Мы привезем международных экспертов и журналистов туда, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что СИЗО был обстрелян именно ракетами HIMARS, которые поставляются Украине США. У России такого оружия нет. Кроме того, РСЗО HIMARS управляются с помощью американских специалистов и стрельба ведется только после одобрения ими цели. В том, что касается удара по СИЗО, украинская сторона могла ввести в заблуждение американскую.

Мне сложно представить, что администрация США дала разрешение на такую провокацию, даже зная, какой циничной может быть администрация США, — заявил Полянский.

Ракетный удар по СИЗО в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные, был нанесен в ночь на 29 июля. В результате погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили еще 75 человек и восемь сотрудников изолятора.

Генштаб ВСУ отверг нанесение удара по СИЗО, заявив, что Москва стремится обвинить Киев в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных. В США допустили, что Украина «не хотела» бить по СИЗО и атака была непреднамеренной. В Минобороны РФ это заявление Вашингтона расценили как неуклюжую попытку оправдать действия ВСУ, хотя США ранее отмечали высокую точность РСЗО HIMARS.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военнопленные, содержавшиеся в изоляторе в Еленовке, погибли от рук украинских солдат. По его словам, эту версию можно считать доказанной.