В Пентагоне допустили «непреднамеренный» удар Киева по СИЗО в Еленовке В Пентагоне допустили, что Украина «не хотела» бить по СИЗО в Еленовке

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если удар по СИЗО в Еленовке нанесла Украина, то это было сделано «непреднамеренно». По его словам, делать этого в Киеве не хотели, сообщает РИА Новости.

Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать, — цитирует агентство своего собеседника.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби 29 июля говорил, что в Вашингтоне не имеют достаточных данных разведки по данному инциденту.

ВСУ 29 июля из американской РСЗО HIMARS обстреляли изолятор с украинскими пленными. Погибли 53 человека.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы, член комитета по международным делам Светлана Журова заявила: Россия примет меры в ответ на «вялую» позицию ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке в ДНР. По ее словам, в организации «попробуют заболтать» историю, однако Москва этого не позволит.