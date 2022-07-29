Минобороны России подтвердило удар ВСУ из HIMARS по изолятору в Еленовке

Фото: Sgt. Dustin Biven/Global Look Press

Американский РСЗО HIMARS

↵Этой ночью ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору (СИЗО) в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. В результате ракетного обстрела погибли 40 пленных украинских солдат, еще 75 получили ранения. Травмы также получили восемь сотрудников изолятора. В данный момент устанавливаются обстоятельства провокации украинской армии, указал Конашенков.

По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской РСЗО HIMARS. Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора, — заявил представитель ведомства.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в результате обстрела колонии в Еленовке погибли 40 украинских военнопленных. По его информации, снаряд попал в барак с пленными. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), было выпущено 12 снарядов калибра 152 миллиметра.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков следом предположил, что ВСУ обстреляли колонию ради запугивания действующих бойцов и уничтожения «неудобных свидетелей». По его словам, сдавшиеся ВС РФ военнослужащие ВСУ дают показания против президента Украины Владимира Зеленского и рассказывают о «неблаговидных делах» ВСУ.