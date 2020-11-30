Российской журналистке запретили въезд на Украину

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Украинские пограничники на три года запретили въезд на территорию страны для граждански Молдавии, которая работает на российском телеканале РБК. Причиной стало посещение Крыма.

Ведущая новостей российского телеканала РБК получила запрет на въезд на Украину натри года за посещение Крыма, — говорится в Telegram-канале МВД страны.

Женщина ехала из Молдавии в Россию и планировала проехать через Украину транзитом. При проверке документов пограничники выяснили, что в 2018 году она посещала Крым, въехав туда с российской территории, что является нарушением украинских законов.

Крым был присоединён к России в 2014 году. Украина не признала этого решения и по местным законам посещение полуострова возможно только при пересечении границы с украинской территории. В 2019 году в страну не пустили более семи тысяч граждан России. Вопрос о посещении Крыма является решающим при принятии решения о пропуске через государственную границу.

Ранее, как писал NEWS.ru, российскому актёру Кириллу Гребенщикову на три года закрыли въезд на Украину. Причиной также стало то, что последние шесть лет артист посещал Крым.