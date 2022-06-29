Российское генконсульство в Варне приостановит работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское консульство в болгарском городе Варна прекратит работу, заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметила, что российской стороне дали 30 дней, чтобы освободить здание. Представительница дипмиссии пояснила, что решением всех консульских вопросов по данному округу займутся в столице Болгарии.

Я думаю, что консульство в Варне, поскольку у нас 30-дневный срок для закрытия этого консульства, мы его закроем, у нас там арендованные помещения, просто уйдем — и все, — заявила Митрофанова.

Дипломат добавила, что на смену высланным ранее 70 представителям посольства прибудут новые сотрудники. Она уточнила, что их число будет регламентироваться специальной квотой: 23 дипломата и 25 технических работников.

Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно, — отметила Митрофанова.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, Болгария подозревает их в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Персонами нон грата также объявлены сотрудники технического персонала посольства России.