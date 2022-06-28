МИД Болгарии сообщил о высылке 70 российских дипломатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов, передает РИА Новости. По его словам, Болгария подозревает их в «шпионаже», а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. ТАСС сообщает, что персонами нон грата также объявлены сотрудники технического персонала посольства России.

Болгария решила выдворить 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, — говорится в сообщении.

МИД России отреагировал на высылку российских сотрудников диппредставительств в Болгарии. Там заявили, что РФ «даст соответствующий ответ».

В апреле глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что власти страны приняли решение о высылке 30 российских дипломатов. Тогда посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД республики, где ему сообщили об этом решении. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в рамках ответных мер МИД России вышлет 24 итальянских дипломата.