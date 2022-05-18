Драги: высылка дипломатов не означает прекращения контактов с Москвой

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что высылка итальянских послов из России не должна поставить крест на дипломатических контактах с Москвой, передаёт РИА Новости. Однако, по его словам, такой ответ МИД РФ на высылку своих сотрудников диппредставительств в Италии является «враждебным жестом».

Это абсолютно не означает необходимости разрыва дипломатических каналов. Это враждебный жест в ответ на нашу высылку, враждебный в отношении Европы, потому что, если я правильно понимаю, были высланы дипломаты Франции и Испании. <...> Главное рассуждение состоит в том, что это совершенно не должно привести к разрыву дипломатических каналов, потому что через них, если удастся, будет идти направление к миру​, — заявил он.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 24 итальянских дипломата будут высланы из России в качестве ответной меры.

В среду посла Италии в Москве Джорджо Старече вызвали в МИД России, где ему объявили об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

В этот же день ранее МИД РФ вызвал испанского и французского послов в ответ на высылку из Франции и Испании российских сотрудников диппредставительств. Известно, что испанские власти приняли решение выслать 27 российских послов из страны.