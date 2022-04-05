Италия вышлет 30 российских дипломатов, в МИД России готовят ответные меры

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 российских дипломатов, передаёт РИА Новости. Россия подготовит симметричный ответ, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов.

В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов. Он указал, что их высылают по соображениям «национальной безопасности», — сказал министр.

В российском внешнеполитическом ведомстве уже пообещали ответные меры в отношении итальянских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением по этому поводу.

Ранее правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов, заявил министр иностранных дел Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике. Он пояснил, что они должны покинуть страну в течение двух недель, их якобы обвиняют в шпионаже. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет меры в связи с высылкой отечественных дипломатов.