РИА Новости сообщило о стягивании «Терминаторов» на линию фронта в Донбассе РИА Новости: российские военные стягивают БМПТ «Терминатор» к линии фронта в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

РИА Новости сообщило, что российские военные продолжают стягивать современную технику к линии фронта в Донбассе. Корреспонденты агентства рассказали о том, что встретили боевые машины поддержки танков «Терминатор», передвигавшиеся в сторону Северска.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал указание наращивать действия группировок на всех направлениях российской спецоперации. Как он отметил, это необходимо, чтобы исключить возможности украинских властей нанести массированные удары в Донбассе и в других регионах. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался Западу, что Россия превосходит Украину в артиллерии «в 15 раз» на самых важных участках спецоперации. Также Кулеба пожаловался, что помощи Украине всё ещё «слишком мало» и её должны были бы оказать «намного раньше».