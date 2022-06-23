Росгвардия захватила украинский танк Т-72 с полным боекомплектом в Донбассе

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Спецназ Росгвардии захватил в Донбассе украинский танк Т-72 с полным боекомплектом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Машина готова к бою после незначительного ремонта.

В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом, — говорится в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы нашли несколько схронов, в которых обнаружили неразорвавшийся снаряд к РСЗО «Ураган», 60 120-миллиметровых снарядов, две танковые мины, семь гранатометов, четыре снаряда к ним, а также более пяти тысяч патронов различного калибра. Один из схронов с вооружением находился на городском кладбище.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения огневых позиций 155-миллиметровых гаубиц М777, поставленных Украине США и европейскими странами. Артиллеристы ликвидировали их при помощи высокоточных боеприпасов. Разведка установила координаты, где находятся гаубицы, после чего расчеты провели доразведку беспилотниками. По данным ведомства, в ходе военной операции были уничтожены два взвода гаубиц и боекомплекты к ним.