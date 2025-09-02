День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:35

Рой дронов обрушился на украинский порт

SHOT: беспилотники ударили по порту в Одесской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

БПЛА ударили по складам и погрузочно-разгрузочному терминалу в одесском Измаиле, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, этот транспортный узел играет ключевую роль в логистике западных военных поставок для украинской армии. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в городе была объявлена воздушная тревога. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Канал пишет, что ночью над городом были замечены около 30 дронов. Местные власти подтвердили удар по припортовой инфраструктуре района.

Также ночью произошел крупный пожар в Заречном районе города Сумы. Причиной стала атака БПЛА. На кадрах видно мощное пламя и поднимающиеся в небо клубы черного дыма, которые озарили район.

До этого военнослужащий Алексей Буслаев успешно уничтожил замаскированную минометную позицию ВСУ одним ударом дрона. Также он поразил орудие и грузовик, в котором были боеприпасы противника. Буслаев, будучи членом нештатного расчета БПЛА, выполнял задачу по обнаружению и нейтрализации огневых позиций ВСУ.

Одесса
Украина
СВО
БПЛА
