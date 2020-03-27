Мария Тереза Бурбон-Пармская, которая является родственницей короля Испании Филиппа VI, умерла во Франции. Причиной смерти стал коронавирус.
Об этом
Как писал NEWS.ru, вероятность смертельного исхода от коронавируса выше всего у людей старшего возраста. Она составляет от 3,3 до 20%.
По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
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