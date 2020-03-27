https://static.news.ru/photo/fd9ab742-7034-11ea-9f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мария Тереза Бурбон-Пармская, которая является родственницей короля Испании Филиппа VI, умерла во Франции. Причиной смерти стал коронавирус.

Об этом рассказал её брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский на своей странице в Facebook. Женщине было 86 лет.

Как писал NEWS.ru, вероятность смертельного исхода от коронавируса выше всего у людей старшего возраста. Она составляет от 3,3 до 20%.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.