https://static.news.ru/photo/30be58d8-6fe3-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность смертельного исхода от коронавируса выше всего у людей старшего возраста. Она составляет от 3,3 до 20%.

Самый высокий риск тяжёлого течения болезни у людей старше 80 лет — 15–20%, рассказала главный периатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва. У людей старше 70 лет риск умереть от коронавируса составляет до 8%, от 60 лет — 3,3%, сообщает РИА Новости.

Это связано с возрастным ослаблением иммунной системы, вследствие чего пожилые люди всегда тяжело переносят все инфекции.

В России на сегодня 840 заразившихся коронавирусом, за последние сутки стало известно о 184 новых случаях в 18 регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянские учёные перечислили заболевания, наличие которых увеличивает риск летального исхода при коронавирусе. Они отметили, что тяжелее всего справляются с инфекцией люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.