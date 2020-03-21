https://static.news.ru/photo/93ae6332-6c2f-11ea-84ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянские учёные перечислили заболевания, наличие которых увеличивает риск летального исхода при коронавирусе. Они отметили, что тяжелее всего справляются с инфекцией люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

У страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями опасность смертельного исхода повышается на 10,5%, а среди диабетиков — на 7,3%, — говорится в отчёте Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия.

Кроме того, повышенному риску подвергаются пациенты с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкозаболеваниями (на 5,6%).

Как писал NEWS.ru, вирусная инфекция COVID-19 будет распространяться медленнее, чем обычный сезонный грипп и атипичная пневмония (SARS). Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование учёных из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах. Тем не менее учёные прогнозируют, что распространение коронавируса будет длиться дольше, чем у других вирусных инфекций, что повлечёт за собой серьёзные экономические последствия.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.