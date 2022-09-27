РИА Новости: украинский диверсант должен был убить главу Херсонской области

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Владимир Сальдо

Задержанному члену украинской разведывательно-диверсионной группы (РДГ) Александру Сваробе в конце августа поручили убить главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что мужчина не сделал этого, потому что испугался.

По данным источника, 20-летнего диверсанта Сваробу задержали в Чернобаевке Херсонской области вместе с 19-летним Артемом Савельевым

По заданию своего куратора с позывным «Седой» Свароба и Савельев собирали для украинской военной разведки информацию о российских войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в августе «Седой» попытался дать Сваробе задание ликвидировать Сальдо и Стремоусова. Однако диверсант отказался, поскольку, по словам украинца, опасался за свою жизнь, а также не имел опыта совершения подобных терактов.

По словам Сваробы, перед планировавшейся ликвидацией Сальдо и Стремоусова он получил от «Седого» через тайник поддельный паспорт на чужое имя, однако не воспользовался им для ухода с территории — документ, по данным силовика, был выдан на имя человека 1970 года рождения, «то есть по возрасту годившегося Сваробе в отцы».

О подозрении на отравление Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но диагнозы назывались разные. Сообщалось, что лечением Сальдо занимались специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 9 августа появилась информация, что глава администрации пришел в себя. К руководству ВГА региона он вернулся 29 сентября.