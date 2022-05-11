Около трёхсот служащих территориальной обороны Одесской области (70% от общего их числа) дезертировали, узнав о предстоящей отправке их на фронт после двухнедельных учений, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Уточняется, что многие боевики спрятались в сёлах, а некоторым удалось пересечь границу с Молдавией.
Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали, — пояснил источник.
Он также отметил, что личным составом теробороны ВСУ пытаются пополнить группировку на юго-востоке Украины из-за нехватки подготовленных кадров.
Накануне пленный комбриг ВСУ Владимир Баранюк объяснил, почему морпехи Украины понесли большие потери. По его словам, боевики нацбатальона «Азов» в Мариуполе уступали им свои позиции, что привело к большому количеству погибших. Он отметил, что у украинских военных не было возможности высказывать свои претензии, им приходилось занимать те районы, откуда уходили «азовцы», и вставать в невыгодное положение, где их манёвренность была ограничена.