РИА Новости: «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в СВО РИА Новости: российские БМПТ «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, в первую очередь, за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Он уточнил, что машина может вести огонь по четырем-пяти целям одновременно.

Машины (БМПТ «Терминатор». — NEWS.ru) продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения, — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, опыт боев подтверждает, что обзор у «Терминаторов» значительно лучше, чем у большинства танков. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения, добавил он.

В начале июля Минобороны РФ впервые опубликовало кадры с участвующими в СВО на Украине БМПТ «Терминатор». В ролике демонстрируется обслуживание техники после выполнения задач на поле боя.