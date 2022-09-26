Резервистов Эстонии обучили стрельбе из противотанковых комплексов Javelin В ходе военных учений резервистов Эстонии обучили стрельбе из противотанковых комплексов Javelin

Фото: IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

В ходе мобилизационных учений Okas 2022 («Шип-2022») в Эстонии резервисты прошли практику в стрельбе из минометов и противотанковых комплексов Javelin, передает EADaily. Кроме того, батальон ПВО провел тактические учения, а накануне бойцы прошли стрелковую подготовку. Как сообщается, учения проводятся «с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки».

Во время прошлой службы в противотанковой роте я много тренировался на тренажере. Сегодня мы быстро освежили навыки и отстрелялись — я попал в яблочко, — рассказал резервист противотанковой роты Робин Байдужа.

Батальон ПВО провел собственные тактические занятия — подразделения прикрывало Скаутский батальон от ударов с воздуха. Как утверждают власти, «непосредственная опасность Эстонии отсутствует», а военные сборы были запланированы заранее с целью поддержания резервистов в состоянии боеготовности.

Президент Эстонии Алар Карис на встрече с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром ранее заявил, что власти Эстонии выделили средства на подготовку военной инфраструктуры республики к размещению дивизии НАТО. По его словам, для Эстонии очень важно содействовать готовности сил НАТО обеспечить безопасность республики в случае вооруженного конфликта.