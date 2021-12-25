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Reuters рассказало о встрече между РФ и ФРГ из-за Украины

04:03, 26 декабря 2021
Reuters рассказало о встрече между РФ и ФРГ из-за Украины Фото: freeimages.com
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Германия и Россия готовят встречу по «украинскому вопросу. Она должна состояться в январе 2022 года, в ней примут участие советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в правительстве ФРГ.

По данным агентства, о встрече стороны договорились во время телефонного разговора, состоявшегося в минувший четверг 23 декабря. Reuters называет такую встречу «редкой», поскольку главы государств часто совершают телефонные звонки по вопросам Украины, а вот очные встречи между высокопоставленными чиновниками проходят редко.

Также в правительстве Германии сообщили, что власти страны не разделяют уверенность США относительно подготовки РФ к нападению на Украину. Источники также утверждают, что Берлин стремится к скорейшей реактивации нормандского формата с участием ФРГ, России, Франции и Украины.

В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.

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