Reuters: ФРГ не разделяет позицию США о скором «нападении» РФ на Украину

Власти Германии не разделяют уверенность США насчёт подготовки РФ к нападению на Украину. Об этом агентству Reuters рассказали два осведомлённых источника в правительстве ФРГ.

Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряжённости, — рассказали собеседники агентства.

Источники также утверждают, что Берлин стремится к скорейшей реактивации «нормандского формата» с участием ФРГ, РФ, Франции и Украины.

В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.