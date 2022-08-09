Референдум в Запорожской области проведут с учётом требований закона России Член ВГА Запорожской области Рогов: референдум проведем, учитывая требования закона России

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум в регионе будут проводить, учитывая требования законодательства России, которое позволяет стать новым субъектом федерации. Он сослался на федеральный конституционный закон № 6, согласно которому в состав России приняли Крым и образовались новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь, сообщает РИА Новости.

Мы идем по этапам проведения референдума таким образом, чтобы все наши вопросы и результаты голосования совпадали с российским законодательством. Мы хотим не просто провести референдум, а чтобы это соответствовало требованиям российского законодательства, конкретно федеральному конституционному закону № 6, — подчеркнул представитель ВГА.

Рогов выразил надежду жителей региона, что Москва услышит их голос.

Мы ждём, что Россия примет нас домой, — сказал он.

Ранее стало известно, что распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ 8 августа подписал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. Владимир Рогов позже заявил, что власти области намерены провести референдум в очном формате. По его словам, вариант голосования в онлайн-режиме также рассматривается, но говорить о нём преждевременно.