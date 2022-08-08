Назван формат, в котором пройдет референдум в Запорожской области Член ВГА Рогов: референдум в Запорожской области пройдет очно

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Власти Запорожской области намерены провести референдум в очном формате, рассказал в эфире «Комсомольской правды» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Уточняется, что вариант голосования в электронном варианте рассматривается, однако о нем говорить преждевременно.

Офлайн мы готовим 100%. Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования — об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести, — сказал Рогов.

В то же время, по его словам, говорить об электронном формате голосования преждевременно. Это объясняется тем, что главным является безопасность людей, поэтому нельзя допустить, чтобы люди, проголосовавшие на подконтрольных Украине территориях, затем подверглись преследованиям.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Процедура прошла в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией», в Мелитополе.

Накануне член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что референдумы о вхождении в состав России могут пройти не только в Запорожской и Херсонской областях, но и на других украинских территориях. Сенатор подчеркнула, что Москва поможет «обманутым и фактически брошенным» «братьям и сестрам на Украине».