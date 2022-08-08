В Совфеде допустили увеличение числа референдумов по вхождению в состав РФ Сенатор Ковитиди допустила референдумы не только в Запорожской и Херсонской областях

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Референдумы о вхождении в состав РФ могут пройти не только в Запорожской и Херсонской областях, но и на других украинских территориях, предположила в своем Telegram-канале член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, крымский опыт по интеграции в общероссийское пространство очень востребован на освобожденных территориях.

Думаю, Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится. Мы, несомненно, поможем нашим братьям и сестрам на Украине, обманутым и фактически брошенным «забрехавшейся» украинской властью, — написала сенатор.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Документ был подписан в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

В ответ на это сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что у регионов, подконтрольных Вооруженным силам РФ, нет другого пути, кроме воссоединения с Россией. В противном случае, по его словам, украинские военные могут прибегнуть к массовым убийствам граждан этих территорий, которые просто общались с военнослужащими ВС РФ, а сама Украина с 2014 года «тотально запугивает» своих граждан.