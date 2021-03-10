Распространял коронавирус: Польша объяснила высылку консула РФ

https://static.news.ru/photo/f4488dca-81d8-11eb-b172-96000091f725_660.jpg Фото: Adrian Grycuk/Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23/wikimedia.org

Консул России был выслан из Польши в феврале, так как он был заражён коронавирусом, но не изолировался, рассказал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

Высланный из Польши российский консул был заражён коронавирусом, и всё же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах, — сказал он.

По его словам, жена дипломата получила положительный результат теста на COVID-19 18 февраля, а спустя три дня аналогичные анализы получил он сам и его дочь. При этом он покидал место жительства и нарушал режим самоизоляции, передаёт PAP.

В феврале консула России в Познани выслали из Польши в ответ на аналогичную высылку польских дипломатов из РФ. Тогда российская сторона обвинила иностранцев в участии в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач объявил о высылке из страны белорусского дипломата. Решение польских властей стало ответом на аналогичные действия Минска, писал NEWS.ru.