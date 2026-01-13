Раскрыто, почему Шмыгаль не удержался на посту министра обороны даже год Экс-нардеп Килинкаров: Киев верит, что Шмыгаль решит проблемы с энергетикой

Киев рассчитывает, что отставка министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и его назначение на должность главы Минэнерго поможет решить проблемы с энергетикой в стране, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Однако, по его мнению, существует вероятность, что этот план окажется неэффективным.

Шмыгаль в системе координат [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) удержался дольше других политиков. Его просто сейчас переведут из Министерства обороны в Министерство энергетики. Это назначение было аргументировано руководителем фракции «Слуга народа» [Давидом] Арахамией таким образом, что сегодня наихудшая ситуация в энергетике требует такого управленца, как Шмыгаль. Хотя я не считаю его достаточно эффективным менеджером и успешным управленцем, тем не менее, с их точки зрения, на этом посту он более востребован, чем на посту министра обороны, который займет [Михаил] Федоров (экс-министр цифровой трансформации Украины. — NEWS.ru), — пояснил Килинкаров.

Ранее стало известно, что Шмыгаль и Федоров объявили о своей отставке. Соответствующие документы уже переданы в Верховную раду. В соответствии с запланированными кадровыми изменениями Шмыгаль будет назначен главой Министерства энергетики.