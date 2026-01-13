Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:47

Раскрыто, почему Шмыгаль не удержался на посту министра обороны даже год

Экс-нардеп Килинкаров: Киев верит, что Шмыгаль решит проблемы с энергетикой

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: Lars /Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Киев рассчитывает, что отставка министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и его назначение на должность главы Минэнерго поможет решить проблемы с энергетикой в стране, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Однако, по его мнению, существует вероятность, что этот план окажется неэффективным.

Шмыгаль в системе координат [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) удержался дольше других политиков. Его просто сейчас переведут из Министерства обороны в Министерство энергетики. Это назначение было аргументировано руководителем фракции «Слуга народа» [Давидом] Арахамией таким образом, что сегодня наихудшая ситуация в энергетике требует такого управленца, как Шмыгаль. Хотя я не считаю его достаточно эффективным менеджером и успешным управленцем, тем не менее, с их точки зрения, на этом посту он более востребован, чем на посту министра обороны, который займет [Михаил] Федоров (экс-министр цифровой трансформации Украины. — NEWS.ru), — пояснил Килинкаров.

Ранее стало известно, что Шмыгаль и Федоров объявили о своей отставке. Соответствующие документы уже переданы в Верховную раду. В соответствии с запланированными кадровыми изменениями Шмыгаль будет назначен главой Министерства энергетики.

Киев
Украина
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи
Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость
Умер член летного отряда «Русские Витязи»
Ни вентиляции, ни мыла: что творилось в роддоме, где умерло 9 младенцев
Захарова объяснила, как Запад инсценировал мистификацию в Буче
Россиянин ударил знакомую ножом в шею во время пьяной ссоры
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.