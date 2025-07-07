Раскрыта одна из тем переговоров Трампа и Зеленского

Раскрыта одна из тем переговоров Трампа и Зеленского Bloomberg: Трамп и Зеленский обсуждали смену посла Киева в Вашингтоне

Во время телефонного разговора 4 июля президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп затронули вопрос о смене украинского посла в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Переговоры о возможной отставке Оксаны Маркаровой, которая занимает пост посла с 2021 года, происходят на фоне заметного охлаждения в отношениях между государствами.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, — отмечается в публикации.

Среди потенциальных кандидатов на должность посла рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Кроме того, на место претендуют министр обороны Рустем Умеров и глава Минэнерго Герман Галущенко.

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин считает, что поддержка Украины изначально не входила в планы Трампа. По его словам, именно поэтому не сложились отношения у главы Белого дома и Зеленского.