15 сентября 2025 в 14:30

Раскрыт истинный смысл решения Зеленского отпустить молодежь за границу

Экс-депутат Рады Марков: молодые украинцы нужны Евросоюзу как трудовые ресурсы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Globall Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил выезд молодежи за границу для того, чтобы обеспечить Евросоюз трудовыми ресурсами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, данное решение Киева продиктовано интересами Запада, который не питает иллюзий относительно будущего Украины и стремится использовать ее человеческий капитал.

Почему Зеленский выпустил всю молодежь? Я считаю, что это похоже на то, что происходило в нацистской Германии, когда молодежь угоняли на работы, а остальных не жалели. То же самое сейчас происходит на Украине. Я думаю, Запад не питает иллюзий по поводу будущего Украины, а молодежь им нужна, потому что молодые славянские ребята трудоспособны. Это не сирийские беженцы. Я не расист, но вы понимаете разницу — она очевидна, — высказался Марков.

Ранее стало известно, что в первую неделю после решения Украины о предоставлении права на выезд молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет границу Польши пересекли 10,6 тысячи человек. По словам польских журналистов, новые правила Киева могут обернуться серьезными последствиями для Варшавы.

Украина
Владимир Зеленский
Евросоюз
молодежь
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
