Раскрыт истинный смысл решения Зеленского отпустить молодежь за границу

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил выезд молодежи за границу для того, чтобы обеспечить Евросоюз трудовыми ресурсами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, данное решение Киева продиктовано интересами Запада, который не питает иллюзий относительно будущего Украины и стремится использовать ее человеческий капитал.

Почему Зеленский выпустил всю молодежь? Я считаю, что это похоже на то, что происходило в нацистской Германии, когда молодежь угоняли на работы, а остальных не жалели. То же самое сейчас происходит на Украине. Я думаю, Запад не питает иллюзий по поводу будущего Украины, а молодежь им нужна, потому что молодые славянские ребята трудоспособны. Это не сирийские беженцы. Я не расист, но вы понимаете разницу — она очевидна, — высказался Марков.

Ранее стало известно, что в первую неделю после решения Украины о предоставлении права на выезд молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет границу Польши пересекли 10,6 тысячи человек. По словам польских журналистов, новые правила Киева могут обернуться серьезными последствиями для Варшавы.