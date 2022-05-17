«Раскол и так намечается»: политолог об исключении Турции из НАТО Политолог Мендкович рассказал о маловероятном исключении Турции из НАТО

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото shutterstock.com

Политолог Никита Мендкович в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова обозревателя CNN Дэвида Андельмана, который заявил, что Анкара может лишиться членства в НАТО из-за того, что она препятствует расширению альянса за счёт Финляндии и Швеции. По мнению эксперта, эта ситуация маловероятно, так как Турция нужна США. Он также отметил, что в Североатлантическом альянсе уже наметился раскол.

Это кране маловероятный сценарий, потому что попытка выдавливать страны из НАТО за несоблюдение дисциплины приведёт к ускорению раскола Альянса, который намечается уже сейчас. Это происходит из-за того, что европейские союзники США несут очень большой ущерб из-за американской санкционной войны против России, — отметил политолог.

Что касается требований Турции, по словам Мендковича, они известны: Анкара требует от Финляндии и Швеции прекратить сотрудничество с турецкими оппозиционными организациями. Более того, подчеркнул эксперт, Турция выдвигает претензии к присутствию в парламентах двух стран лиц, которые поддерживают союзнические отношения с турецкой оппозицией. Фактически требуется полностью пересмотреть политику двух стран в этом вопросе, но не факт, что правительства их пойдут на этот шаг, считает Мендкович.

Важно понимать, что членство в НАТО нужно объективно не этим скандинавским странам, а США. И правительства зачастую против воли своего населения продавливают это решение. Если им придётся отказаться от политики в области того, что они считают правами человека, ради того, чтобы как-то «умаслить» Турцию, это может стать очень сильным моральным унижением для населения этих двух стран. Особенно на фоне очень сложной ситуации с беженцами с Ближнего Востока, которые ведут себя там крайне беспардонно. Я не думаю, что они на это пойдут. Потому что это может спровоцировать усугубление политического кризиса на фоне нежелания общества вступать в НАТО, — подчеркнул политолог.

По его мнению, существует вероятность, что Турция ведёт торг с Вашингтоном в этой ситуации, так же, как и по другим направлениям, только это происходит менее публично.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. Эрдоган отметил, что у обеих стран нет чёткого отношения к террористическим организациям. Более того, по мнению главы Турции, Швеция и Финляндия даже имеют в своих парламентах террористов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана.