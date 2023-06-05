РАР: Еврокомиссия продлила запрет поставок зерна с Украины в пять стран ЕС

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Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна в пять граничащих с Украиной стран, сообщило со ссылкой на источники в Брюсселе агентство РАР. Продукцию с Украины с начала мая запретили импортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

ЕК продлила запрет ЕС на импорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до середины сентября. Запрет вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные приграничными странами, — говорится в сообщении.

Официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер сообщила, что окончательное решение по запрету импорта украинской продукции пока не принято, передает РИА Новости.

Польские аграрии ранее неоднократно жаловались, что зерновые с Украины, ввозимые в Польшу для транзита в третьи страны, создают конкуренцию для местного производства. Схожие претензии высказывали и в ряде других стран, жалуясь на то, что их фермеры на грани разорения.

В апреле глава Национального союза фермеров Польши Владислав Серафин сообщал, что в городе Дорохуске аграрии собирались перекрыть дорогу, чтобы положить конец неконтролируемому ввозу украинского зерна. В том же месяце в Румынии тысячи фермеров приняли участие в акции протеста, выразив недовольство политикой властей ЕС, поддерживающих Украину в ущерб другим странам.