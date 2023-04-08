Поляки готовятся заблокировать границу с Украиной Польские фермеры намерены заблокировать границу с Украиной из-за стихийного ввоза зерна

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Национального союза фермеров Польши Владислав Серафин заявил, что местные фермеры собираются перекрыть в Дорохуске Люблинского воеводства дорогу из Украины. Так они намерены бороться с неконтролируемым ввозом украинского зерна, отметил он в эфире радиостанции RMF FM.

С неконтролируемым ввозом зерна в Польшу ничего не изменилось. Во вторник протестующие фермеры встретятся в районе Хелма, чтобы со среды с 10:00 (11:00 мск) на три дня заблокировать польско-украинский пограничный переход в Дорохуске, — рассказал глава союза фермеров.

В Румынии 7 апреля тысячи фермеров организовали протест, выражая недовольство политикой властей ЕС, которые поддерживают украинских производителей зерна в ущерб остальным странам. В Румынии были заблокированы тракторами многие трассы. Ожидалось, что румынский протест поддержат фермеры из Польши, Чехии и Болгарии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что бороться с неконтролируемым импортом в республику украинского зерна должны и Варшава, и Киев. Это позволит избежать спекуляций с ценами, сказал он. Дуда выступил после того, как ряд фермерских организаций Польши выразили протест по поводу украинского зерна, которое оседает и продается в стране, хотя должно было уйти на экспорт в другие государства.