Дуда призвал Украину бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что бороться с неконтролируемым импортом в республику украинского зерна должны и Варшава, и Киев. Это позволит избежать спекуляций с ценами, сказал он в ходе церемонии назначения нового министра сельского хозяйства и развития села Роберта Телюса, сообщает РИА Новости.

Необходимо принять меры по обе стороны польско-украинской границы, чтобы усилить контроль за потоками зерна, чтобы не было ценовых спекуляций и действий, связанных с нарушением закона, — подчеркнул президент.

Ряд фермерских организаций Польши ранее выразили протест по поводу украинского зерна, которое оседает и продается в стране, хотя должно было уйти на экспорт в другие государства. Фермеры жаловались, что из-за этого упали цены на местную продукцию. Прежний министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик 5 апреля пообещал, что власти страны будут скупать украинское зерно за государственные деньги. В тот же день он подал в отставку.

Ранее сообщалось, что Ковальчика закидали яйцами в ходе дискуссии на Европейском сельскохозяйственном форуме в Ясенке. Польские фермеры, которые пришли на встречу, жаловались, что из-за наплыва в страну сельхозпродукции с Украины им не удается продавать свое зерно. Они также отметили, что правительство Польши не помогает своим фермерам, а дает деньги и оружие Киеву.