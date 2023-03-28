«Предатель»: польского министра закидали яйцами из-за Украины Министра сельского хозяйства Польши закидали яйцами из-за Украины

Фото: Marcin Obara/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Хенрик Ковальчик

Министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика закидали яйцами из-за Украины в ходе дискуссии на Европейском сельскохозяйственном форуме в Ясенке, сообщает Business Insider Polska. Польские фермеры, которые пришли на встречу, жаловались, что из-за наплыва в страну сельхоз продукции из Украины им не удается продавать свое зерно. Они также отметили что, правительство Польши не помогает своим фермерам, а дает деньги и оружие Киеву.

Предатель! Ты нас продал! — кричали люди из зала на встрече.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что поставки Великобританией снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины. По его словам, никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.