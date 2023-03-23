Дипломат связал поставки Киеву снарядов с ураном и экспорт зерна с Украины Постпред Ульянов предупредил, что поставки снарядов с обедненным ураном плохо скажутся на экспорте Украины

Фото: Staff Sgt. Nicholas Perez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки Великобританией снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. По его словам, никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением.

Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью, — написал Ульянов.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».