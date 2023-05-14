Работу аэропорта в Лондоне парализовало из-за беспилотников Десятки рейсов в лондонском аэропорту Гатвик задержали из-за БПЛА в небе

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/ Global Look Press/

Аэропорт Гатвик

Рейсы из лондонского аэропорта Гатвик днем 14 мая были задержаны из-за сообщений об активности беспилотников вблизи воздушного пространства, пишет The Independent. Пресс-служба аэропорта подтвердила эту информацию и заверила, что сейчас аэропорт возвращается к рабочему графику.

Операции в лондонском аэропорту Gatwick были временно приостановлены в 13:44, пока проводилось расследование обнаружения предполагаемого беспилотника вблизи аэродрома. Эти расследования в настоящее время были завершены, и аэродром вновь открылся в 14:35, — заявил представитель аэропорта.

Самолеты британских авиакомпаний EasyJet, British Airways и испанской Vueling перенаправили в другие лондонские аэропорты, включая Станстед, Лутон и Саутенд, а также в аэропорт Бристоля. По меньшей мере 12 прибывающих рейсов были отклонены от Гатвика почти на час, пока проводилось расследование об активности БПЛА.

Как сообщается, из-за того что самолеты и пилоты потеряли свои позиции, а десятки самолетов задерживаются при вылете из аэропорта Сассекса, сбои будут продолжаться до конца дня. Гатвик является самым загруженным аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой. Ранее в системе практически не происходило перебоев в расписании.

Ранее в Санкт-Петербурге начал работу отдел для контроля за беспилотниками. В состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях. Сотрудники могут поступить в мобильные патрули, группы стрелков и специальные технические группы, которые занимаются подавлением и нейтрализацией дронов.