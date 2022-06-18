Работник завода «Азот» сообщил о бегстве руководства с началом СВО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Руководящий состав завода «Азот», расположенного в промзоне Северодонецка, полностью уехал из города без заблаговременного предупреждения после начала спецоперации России на Украине, рассказал работник предприятия Сергей Полсаков в интервью «Известиям». Он добавил, что перед этим начальство заставило его развозить электрогенераторы по бомбоубежищам на территории предприятия.

С цеха у нас все разбежались. <...> Наш начальник уехал в отпуск как раз с 28 числа. Пока связь была, я связывался: «Когда на работу?» Он говорит: «Сиди дома — вызовем, если надо будет», — поведал Полсаков.

По его словам, в день объявления спецоперации он развозил генераторы целый день. Полсаков отметил, что источниками энергии было приказано снабдить почти все бомбоубежища на территории завода.

16 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что военные ЛНР и России закрепились в промышленной зоне Северодонецка, в том числе в районе химического комбината «Азот», где обосновались солдаты ВСУ. Тогда же началась операция по зачистке территорий от вражеских формирований.

На следующий день Марочко сообщил, что часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен. Он подчеркнул, что данные о сдавшихся плен не разглашаются из-за опасений за жизнь: по его мнению, семьи и родственники задержанных могут оказаться под давлением на Украине.