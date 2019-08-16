Бывший лидер Украины Пётр Порошенко до сих пор считает себя главой государства. По крайней мере, на бумаге. Так он указал в своей декларации.
В декларации, датированной 7 августа 2019 года, политик указал, что является президентом страны.
Документ
Порошенко задекларировал доход последних месяцев, который превышает 150 млн гривен (около 394,5 млн рублей). Деньги поступали ему от акционерного общества «Международный инвестиционный банк» и корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».
Пост президента Пётр Порошенко покинул весной 2019 года, после того, как его преемник Владимир Зеленский вступил в должность. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 мая.
Тем не менее, у экс-лидера нации остался ряд льгот от государства. В их числе — должностной оклад суммой 28 тысяч гривен (72,7 тысячи рублей), дача, медицинское обслуживание, а также государственная охрана.
Ранее News.ru сообщал, что в Панаме возбудили уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова, который был первым заместителем руководителя администрации президента в годы правления Виктора Януковича.