https://static.news.ru/photo/a479a55c-c048-11e9-85fc-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко до сих пор считает себя главой государства. По крайней мере, на бумаге. Так он указал в своей декларации.

В декларации, датированной 7 августа 2019 года, политик указал, что является президентом страны.

Документ опубликован на сайте Национального агентства противодействия коррупции, внимание на него обратил телеканал « 360 ».

Порошенко задекларировал доход последних месяцев, который превышает 150 млн гривен (около 394,5 млн рублей). Деньги поступали ему от акционерного общества «Международный инвестиционный банк» и корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».

Пост президента Пётр Порошенко покинул весной 2019 года, после того, как его преемник Владимир Зеленский вступил в должность. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 мая.

Тем не менее, у экс-лидера нации остался ряд льгот от государства. В их числе — должностной оклад суммой 28 тысяч гривен (72,7 тысячи рублей), дача, медицинское обслуживание, а также государственная охрана.

Ранее News.ru сообщал, что в Панаме возбудили уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова, который был первым заместителем руководителя администрации президента в годы правления Виктора Януковича.