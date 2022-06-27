Пять человек пострадали при взрыве газа в Бирмингеме

Фото: Пожарно-спасательная служба столичного округа Уэст-Мидлендс, Англия

Фото с места происшествия

При взрыве газа в Бирмингеме пострадали пять человек, сообщила пожарная служба региона Западный Мидленд, что в Великобритании. В результате инцидента одно здание было полностью разрушено, еще три — повреждены.

Один человек был спасен до прибытия пожарной службы и передан на попечение скорой помощи Уэст-Мидлендс, а затем доставлен в больницу королевы Елизаветы с травмами, опасными для жизни. Еще четыре человека получили незначительные травмы на месте происшествия, — сообщили в пожарной службе.

В настоящее время специалисты проводят разбор завалов. В ходе операции задействованы несколько экипажей спасателей. Кроме того, для осмотра местности используют беспилотник.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти. Жители услышали хлопок, после чего заметили пламя в одной из квартир. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.