При взрыве газа в Бирмингеме пострадали пять человек, сообщила пожарная служба региона Западный Мидленд, что в Великобритании. В результате инцидента одно здание было полностью разрушено, еще три — повреждены.
Один человек был спасен до прибытия пожарной службы и передан на попечение скорой помощи Уэст-Мидлендс, а затем доставлен в больницу королевы Елизаветы с травмами, опасными для жизни. Еще четыре человека получили незначительные травмы на месте происшествия, — сообщили в пожарной службе.
В настоящее время специалисты проводят разбор завалов. В ходе операции задействованы несколько экипажей спасателей. Кроме того, для осмотра местности используют беспилотник.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти. Жители услышали хлопок, после чего заметили пламя в одной из квартир. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.