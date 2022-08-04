ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсонскую область Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на регион

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Украинская армия минувшей ночью обстреляла Херсонскую область, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, ракетная атака была отражена системой противовоздушной обороны, о пострадавших не сообщается.

Были попытки. Все сбивали. ПВО хорошо работает, — сказал Стремоусов.

До этого он назвал Херсонскую область исторически русской территорией, пребывание которой в составе Украины является ошибочным. Стремоусов также отметил, что регион создавался указом императрицы Екатерины II и именно во время её правления стал бурно развиваться.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины оборудовали огневые позиции для артиллерии и РСЗО на территории медицинского училища в Артемовске Донецкой Народной Республики и ведут оттуда огонь по близлежащим населенным пунктам. Он добавил, что украинские военные разместили реактивные системы залпового огня и артиллерию на территории детской инфекционной больницы, расположенной на улице Девятой Продольной в Николаеве. При этом эвакуация мирных жителей не проводилась.