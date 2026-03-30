Путина спросили о сроках окончания конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич поинтересовался у российского лидера Владимир Путин его прогнозами по поводу завершения конфликтов на Украине и в Иране, передает Tanjug. Кроме того, во время разговора речь зашла о союзе Приштины, Тираны и Загреба.

Я спросил президента Путина, что он думает об окончании конфликта на Украине и в Иране. Получил его мнение. Он меня спросил про Косово и Метохию и Республику Сербскую. Я оповестил его о союзе Приштины, Тираны и Загреба, — рассказал глава государства.

Ранее в Кремле подтвердили, что лидеры двух стран провели телефонные переговоры и договорились о продлении контракта на поставку газа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Россия выполняет свои обязательства, особенно перед дружественными странами.

До этого Европейская комиссия пригрозила Белграду прекращением финансовых программ поддержки Сербии. Брюссель намерен добиться выполнения политических требований и отказа от особых отношений с Россией, заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.