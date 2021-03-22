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Путин указал главе Евросовета на проблемы в отношениях РФ и ЕС

16:28, 22 марта 2021 226
Шарль Мишель Шарль Мишель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Российский лидер в ходе беседы дал неудовлетворительную оценку состоянию отношений РФ и Евросоюза. По мнению Путина, проблемы вызваны конфронтационной линией, которую Европейский союз проводит в своей политике.

С учётом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем. <...> С российской стороны подчёркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Мишель также обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19, ситуацию в Белоруссии, урегулирование конфликта на востоке Украины и «некоторые другие актуальные темы».

Ранее NEWS.ru писал, что пять государств Европейского союза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — требуют созвать саммит ЕС, чтобы обсудить проблему справедливого распределения вакцин от коронавируса нового типа между участниками Евросоюза. Соответствующее письмо руководителей кабминов направлено в Брюссель.

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