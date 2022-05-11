Путин поручил заняться развитием детских талантов в Донбассе Путин поручил центру «Сириус» заняться поддержкой развития талантов у детей в ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин и руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва / Фото Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил образовательному центру «Сириус» разработать программу поддержки развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом он сообщил на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» — создателя «Сириуса», пишет ТАСС. Глава государства отметил, что организация обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь в данном вопросе.

Используя накопленный опыт и компетенции, просил бы «Сириус» уже сейчас продумать вопросы создания методических центров поддержки и развития талантов у детей в Донецкой и Луганской областях, разработать специальные программы подготовки педагогов, — сказал президент РФ.

Путин также напомнил, что «принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса не устраивает многих партнёров», однако, по его словам, граждане ДНР и ЛНР в них особо нуждаются.

Накануне Путин поздравил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с национальным праздником — Днём ДНР. Российский лидер подчеркнул, что восемь лет назад народ ДНР сделал выбор в пользу государственной независимости, и выразил уверенность в скорой победе в спецоперации на Украине. Также Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам — мужества, стойкости и силы духа.