В ДНР учредили День памяти детей — жертв войны в Донбассе Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе

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В ДНР учредили День памяти детей — жертв войны в Донбассе — ежегодно его будут отмечать 27 июля. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

В целях увековечения памяти детей — жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой Народной Республике памятную дату: 27 июля — День памяти детей — жертв войны в Донбассе, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно данным сайта омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой от 8 июля, число погибших детей в республике за все время атак составляет 116.

В начале июля в Макеевке погибли двое детей, еще троих госпитализировали в больницу. Представители штаба теробороны ДНР также указали, что в ходе обстрела пострадали двое взрослых.