Пушилин прокомментировал заявления Киева о «нарушениях» на референдуме

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал распространяемую Киевом информацию о якобы имеющихся «нарушениях» на референдуме. В видеообращении в своем Telegram-канале он отметил, что такая пропаганда нацелена на западную аудиторию.

А украинская пропаганда в своем репертуаре: рассказывает, как под дулом автоматов голосуют [на референдуме в ДНР], как фальсифицируются результаты. Давайте не будем даже обращать на это внимание. Это настроено все уже под западную аудиторию. Нас это абсолютно не касается, и мы все всё прекрасно понимаем и видим, — сказал руководитель республики.

Также Пушилин сообщил, что явка на референдуме в ДНР в первый день оказалась выше ожидаемого и поэтому проголосовать за отведенное время успеют все жители.

Что касается ситуации на линии соприкосновения, то там, отметил политик, ситуация серьезно не поменялась.

По военной обстановке: ситуация кардинально не поменялась. Противник продолжает попытки совершать определенные провокации, но союзные силы ситуацию полностью контролируют по всей линии соприкосновения, — рассказал Пушилин.

Накануне глава ДНР предупреждал о крайне сложной ситуации на севере ДНР и возможном скором контрнаступлении Украины. По его словам, противник сгруппировал «довольно серьезные» силы, чтоб изменить ситуацию в свою сторону.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае если граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, на этих территориях будет действовать Конституция РФ.