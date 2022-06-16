Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Стела перед въездом в Мариуполь,

В ходе специальной военной операции на Украине нужно освобождать все русские города, в том числе и Одессу, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Нужно освобождать все русские города, — сказал он.

Пушилин также отметил, что решение о том, нужно ли проводить референдум в ДНР о присоединении к России, будет приниматься после окончания спецоперации. Он выразил надежду, что она закончится к концу этого года.

Глава ДНР добавил, что поставки оружия для ВСУ со стороны западных партнеров буквально «вынуждают» бойцов из Донецка не останавливаться на границах республики. Он подчеркнул, что главная задача всех военных ДНР и ЛНР — взять под свою защиту все мирное население Донбасса.