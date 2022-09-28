Пушилин: ДНР в составе России перейдет к новой фазе боевых действий

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

После вхождения в состав России Донецкая Народная Республика перейдет к новой фазе ведения боевых действий, заявил ее глава Денис Пушилин. Он добавил, что вся территория ДНР в пределах, определенных конституцией, будет освобождена, сообщает ТАСС.

Сейчас мы переходим на новый этап ведения боевых действий [в составе РФ], — заявил Пушилин перед отъездом в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.

Он подчеркнул, что вся территория ДНР в конституционных границах будет полностью освобождена. Однако для восстановления территориальной целостности, а также возрождения городов и районов потребуется много работы.

Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители этих регионов, приняв такое решение, обезопасили себя от геноцида. По его словам, этот шаг позволит строить совместные планы на будущее.