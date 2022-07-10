«Псы ада спущены с цепи»: The Guardian о кандидатах на пост Джонсона The Guardian назвала кандидатов на пост Джонсона «псами ада», которые устроят «кровавую баню»

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Борис Джонсон

Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании устроят «кровавую баню» в борьбе за должность, передает The Guardian слова министра культуры страны Надин Доррис. По ее мнению, после отставки Бориса Джонсона «псы ада» были «спущены с цепи».

Псы ада спущены с цепи. Люди будут кромсать друг друга в клочья в СМИ. Это будет кровавая баня, — сказала Доррис.

Издание отметило, что политик является возможной претенденткой на пост премьер-министра Великобритании. Вместе с ней за должность планируют бороться экс-министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант. Ожидается, что свои кандидатуры также выдвинут глава торгового ведомства Пенни Мордаунт и глава транспортного ведомства при правительстве Джонсона Грант Шаппс.

7 июля Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Политик пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.

Daily Telegraph считает, что Джонсон намерен совсем уйти из политики после отставки. Издание отмечает, что он не откажется от действующего депутатского мандата, но сомневается в том, чтобы избираться на выборах в парламент.