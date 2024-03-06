Протестующие фермеры в Варшаве провоцируют стычки с полицией РИА Новости: протестующие в Варшаве фермеры пытаются устроить стычки с полицией

Фото: IMAGO/Dominika Zarzycka/SOPA I/Global Look Press

Протестующие в Варшаве фермеры пытаются устроить стычки с полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Польше. Как отмечается, силовики оградили здание канцелярии премьер-министра металлическими барьерами. Манифестанты пытаются прорваться через заграждения.

В то же время, отмечается в публикации, участники акции бросают в сторону здания файеры и петарды. Правоохранители пока воздерживаются от силовых действий и не задерживают нарушителей, пишут журналисты.

Ранее польские фермеры блокировали границу с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины. Фермер утверждают, что украинское зерно ввозят в Литву транзитом через польскую территорию. В прибалтийской стране перевозчики меняют документы, после чего уже свободно доставляют продовольствие в Польшу как товар Евросоюза.

Между тем, более половины жителей Польши считают, что положение польских фермеров ухудшила политика Еврокомиссии и предыдущего правительства правой партии «Право и справедливость». Это следует из опроса, проведенного социологическим центром SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita. Впоследствии ситуация и привела к массовым протестам представителей аграрного сектора в стране.