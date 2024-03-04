Поляки назвали виновных в аграрном кризисе Rzeczpospolita: более половины поляков обвинили ЕС в аграрном кризисе в стране

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более половины жителей Польши считают, что политика Еврокомиссии и предыдущего правительства правой партии «Право и справедливость» ухудшила положение польских фермеров, следует из опроса, проведенного социологическим центром SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita. Впоследствии ситуация привела к массовым протестам представителей аграрного сектора в стране.

Согласно данным исследования, 54,6% опрошенных считают Брюссель и бывшие власти республики виновными в ситуации. При этом 8,9% назвали ответственным новый кабмин во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Вместе с тем 9,8% полагают, что Киев создал условия для ухудшения положения аграриев. Еще 8,5% посчитали, что за протестами фермеров стоит Россия.

Исследование проводилось в период с 27 по 28 февраля методом интернет-анкетирования. В опросе приняли участие 800 совершеннолетних жителей Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать польские фермеры, вышла за пределы «и экономики, и морали». Он подчеркнул, что Варшаве не следует использовать проблемы Киева «во внутренней политической борьбе».