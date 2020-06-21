Французский прокурор пригрозил тюрьмой задержанным за беспорядки чеченцам

https://static.news.ru/photo/261e9590-b396-11ea-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До десяти лет тюрьмы грозит участникам общественных беспорядков, подобных тем, что произошли в Дижоне. Такую меру ответственности предусматривает французское законодательство, напомнил прокурор этого города Эрик Матэ.

Он уточнил, что четырем задержанным уже предъявлены обвинения.

То, чему мы стали свидетелями в Дижоне, было абсолютно непредсказуемо и нетипично. Это вызвало шок как во Франции, так и на международном уровне, но в первую очередь потрясены были сами жители Дижона, — приводит слова Матэ ТАСС.

Прокурор выразил «особую озабоченность» столкновениями между общинами, которые происходят на фоне расистских проявлений.

Во время беспорядков «пострадали 20 человек, некоторые получили тяжёлые ранения», рассказал глава городского надзорного ведомства. В ходе обысков, по его словам, были обнаружены граната со слезоточивым газом и железные прутья. Огнестрельного оружия, впрочем, оперативники не нашли.

Матэ заверил, что «закон равен для всех вне зависимости от социального или географического происхождения или других особенностей людей». По этому, подчеркнул прокурор, закон «на основе равного подхода» будет применён в отношении всех правонарушителей, в том числе и пострадавших в ходе столкновений.

Столкновения между выходцвми из Чечни и уроженцами Северной Африки начались в Дижоне 12 июня. Поводом для них послужило избиение 16-летнего чеченца наркоторговцами. В ответ на это несколько десятков человек, вооружённых железными прутьями, битами и ножами, разгромили местную кальянную Le Black Pearl. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Полиция разогнала погромщиков с помощью слезоточивого газа.

Некоторые местные жители стали патрулировать улицы и рассылать чеченцам угрозы в социальных сетях. Однако беспорядки продолжились в последующие дни. Люди в капюшонах и масках поджигали автомобили, разбивали камеры видеонаблюдения. От открытых столкновений пострадали ещё несколько человек, включая журналистов телеканала France 3. При этом представители чеченской диаспоры уверяли, что не собираются грабить город и что их цель — наказать наркоторговцев за избиение соотечественника.

Согласно данным прокуратуры, в ходе инцидента было использовано огнестрельное оружие: на месте событий найдены десятки гильз. Как минимум один человек получил пулевое ранение.

После беспорядков были задержаны шесть выходцев из Чечни, прибывшие из других городов. Начато расследование по фактам «покушения на убийство в составе организованной группы», «причинения насилия», «причинения ущерба» и «подстрекательства к насилию». Двое из задержанных были отпущены на свободу, четверым предъявлены обвинения.

Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку членов диаспоры. По его мнению, причиной произошедшего стала неспособность местных властей навести порядок. Он высказал уверенность, что молодые люди вынужденно взяли ситуацию в свои руки. Глава российского региона также отметил, что не считает конфликт самоуправством или межэтническим столкновением.

В конечном итоге конфликтующие общины провели переговоры и условились о перемирии. Выходцы из Африки признали вину в нападении на чеченца и принесли извинения в присутствии его отца.