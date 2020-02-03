https://static.news.ru/photo/d777cd82-4688-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нацпрокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing на Украине.

Адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина сообщила, что нидерландское ведомство вызвало четырёх подозреваемых для следственных действий. По её словам, одного из них будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского, сообщает ТАСС.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Как писал NEWS.ru, немецкий частный детектив Йозеф Реш, который самостоятельно расследовал причины крушения малайзийского Boeing MH17, выступит свидетелем в суде на стороне защиты.